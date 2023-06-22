"МК": в Херсоне подпольщики помогли армии России уничтожить склад и боевиков ВСУ

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подпольщики организации "Русский Херсон" в июне помогли артиллерии ВС РФ разбить склады боеприпасов и уничтожить расположение боевиков ВСУ.

Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

Кроме того, в Херсоне подпольщики помогли уничтожить речной буксир, выполнявший задание украинской армии и взорвать прочее украинское военное имущество, пишет "МК".

Как рассказал один из подпольщиков, сейчас организация "Русский Херсон" продолжает содействовать освобождению города от боевиков киевского режима.

"Мы помогли российским военным отработать по месту расположения украинских военных. Это произошло пятого июня. Кроме этого, были уничтожены склады боеприпасов и военного имущества и личный состав ВСУ на Силикатном заводе", — сообщил член подпольной пророссийской организации.

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