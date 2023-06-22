Подпольщик из Херсона сообщил о подготовке Киевом провокации с хлором на городском автовокзале

Киевский режим приказал украинским властям Херсона подготовить провокацию с химическим оружием, рассказал представитель подпольной организации "Русский Херсон".

Для этого на городской вокзал привезли заминированные бочки с хлором, пояснил он.

"Данное указание поступило от нелюдей из областной военной администрации Херсона", — подчеркнул подпольщик в интервью агентству РИА Новости.

Он добавил, что сейчас члены организации проверяют полученные данные о местах размещения в городе личного состава и техники ВСУ, а также боевиков теробороны, чтобы затем передать координаты российским войскам.

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