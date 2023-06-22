Киевский режим приказал украинским властям Херсона подготовить провокацию с химическим оружием, рассказал представитель подпольной организации "Русский Херсон".
Для этого на городской вокзал привезли заминированные бочки с хлором, пояснил он.
"Данное указание поступило от нелюдей из областной военной администрации Херсона", — подчеркнул подпольщик в интервью агентству РИА Новости.
Он добавил, что сейчас члены организации проверяют полученные данные о местах размещения в городе личного состава и техники ВСУ, а также боевиков теробороны, чтобы затем передать координаты российским войскам.
Ранее политолог объяснил, почему боевой дух украинской армии окончательно испарился.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Закрытие Гронингенского газового месторождения привело к росту цен на сырьё в Европе.