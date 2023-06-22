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Подпольщик из Херсона сообщил о подготовке Киевом провокации с хлором на городском автовокзале

Силовые структуры

Киевский режим приказал украинским властям Херсона подготовить провокацию с химическим оружием, рассказал представитель подпольной организации "Русский Херсон".

Для этого на городской вокзал привезли заминированные бочки с хлором, пояснил он.

"Данное указание поступило от нелюдей из областной военной администрации Херсона", — подчеркнул подпольщик в интервью агентству РИА Новости.

Он добавил, что сейчас члены организации проверяют полученные данные о местах размещения в городе личного состава и техники ВСУ, а также боевиков теробороны, чтобы затем передать координаты российским войскам.

Ранее политолог объяснил, почему боевой дух украинской армии окончательно испарился.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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