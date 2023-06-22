Политолог Баранчик призвал к новой волне мобилизации: Нам нужно 800 тысяч солдат

Ускорить выполнение поставленных задач спецоперации можно с помощью увеличения численности личного состава в боевых подразделениях, заявил политолог Юрий Баранчик.

Для этого, отметил он, в России необходимо провести новую волну мобилизации.

"Сейчас, по открытым источникам, в зоне СВО у нас около 200 тысяч человек. Следовательно, нам нужно минимум 600-800 тысяч наших солдат", — пояснил эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

Из пополнения, подчеркнул он, будут сформированы части второго эшелона, которые станут поддерживать ВС РФ во время масштабного наступления.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие танковых подразделений ломают немецкие "Леопарды", опасаясь стать приоритетной целью на передовой.