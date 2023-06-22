В Мелитополе задержали украинских террористов, готовивших подрыв железной дороги

Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе украинских диверсантов, которые готовили подрыв железной дороги в Запорожской области, а также совершали покушения на должностных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Силовики пресекли деятельность террористической группировки, созданной в Мелитополе по заданию киевского режима. В результате деятельности бандитов погиб один человек, несколько чиновником пострадали.

Боевики были задержаны во время изъятия из схрона самодельного взрывного устройства, которое планировалось заложить на железнодорожных путях. Стоит отметить, что это уже вторая диверсионная группа противника, которую обезвредили в регионе.