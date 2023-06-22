Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Исследователь Инзарцев допустил, что корпус батискафа "Титан" мог взорваться из-за дефектов
Рогов: один из ударов ВСУ пришёлся по неиспользуемому мосту через залив Сиваш
Путин сообщил о систематических нарушениях принципов концепции о запрещении биооружия
"Известия": косметолог Энтель перечислила причины появления морщин у молодёжи
Ходаковский заявил, что генеральная битва в зоне спецоперации на Украине только началась
На складе электротехники в Ростовской области произошёл пожар
РИА Новости: учёные из СПбПУ РФ выдвинули теорию эволюции, основанную на исследовании рака
Минобороны РФ подписало контракты с более чем 20 добровольческими формированиями
Пользователи Сети обсуждают связь певицы Кристины Орбакайте с актёром Кириллом Сафоновым

В Мелитополе задержали украинских террористов, готовивших подрыв железной дороги

Силовые структуры

Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе украинских диверсантов, которые готовили подрыв железной дороги в Запорожской области, а также совершали покушения на должностных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Силовики пресекли деятельность террористической группировки, созданной в Мелитополе по заданию киевского режима. В результате деятельности бандитов погиб один человек, несколько чиновником пострадали.

Боевики были задержаны во время изъятия из схрона самодельного взрывного устройства, которое планировалось заложить на железнодорожных путях. Стоит отметить, что это уже вторая диверсионная группа противника, которую обезвредили в регионе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Закрыть навсегда: Европа приняла тяжёлое решение

Закрытие Гронингенского газового месторождения привело к росту цен на сырьё в Европе.

РИА Новости: закрытием месторождения газа Европа приняла тяжёлое решение
TopWar: войска НАТО готовятся войти на Украину летом "после побед ВСУ"
Либо русские, либо солдаты НАТО: Запад решил ввести войска на Украину
У находящихся в батискафе "Титан" людей нет возможности перейти на другую субмарину
Маргарита Симоньян выложила доказательство фейкового Буданова
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Найдено лекарство из стрептококков, способное избавить от рака
Три ударных дрона ночью атаковали Москву
Создать "суперсолдата": ВСУ идут в атаку под действием биооружия
Создать "суперсолдата": ВСУ идут в атаку под действием биооружия
Последние материалы
Пленные боевики ВСУ сообщили, что иностранные психологи призывали их убивать русских
Самые интересные места Тывы
РИА Новости: страны Запады возобновляют сотрудничество с РФ
Посол Антонов: США ответственны за затягивание украинского конфликта
Пользователи Twitter* осудили главу МИД ФРГ Бербок за слова о борьбе с Путиным на Украине
5 чудодейственных способов применения самой обычной газеты в автомобиле
Историк Залесский: нужно полностью контролировать всю Украину для проведения денацификации
Туроператоры вновь предлагают россиянам пакеты горящих туров в Турцию
Запасы кислорода на пропавшем в Атлантике батискафе "Титан" закончатся в ближайшие часы
Science: физики из США разделили фонон на отдельные части
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников