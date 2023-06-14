К июльскому саммиту НАТО украинской армии необходимо начать штурм Мелитополя

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Администрация американского президента Джозефа Байдена ожидает от Вооружённых сил Украины значительного результата к саммиту НАТО, который состоится в июле.

Фото: https://t.me/voenkorKotenok/42685

Об этом пишет украинский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в Офисе президента Украины.

"По оценкам американцев, ВСУ необходимо к этому времени начать штурм Мелитополя, чтобы иметь возможность получить новую помощь от Альянса", — цитирует сотрудника ОПУ портал.

Тем временем, на Времевском выступе ВСУ ожидают прибытия эшелона одного из своих соединений, усиленного танками и прочей бронетехникой, которая будет пытаться массированным ударом прорвать фронт.

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