Администрация американского президента Джозефа Байдена ожидает от Вооружённых сил Украины значительного результата к саммиту НАТО, который состоится в июле.
Об этом пишет украинский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в Офисе президента Украины.
"По оценкам американцев, ВСУ необходимо к этому времени начать штурм Мелитополя, чтобы иметь возможность получить новую помощь от Альянса", — цитирует сотрудника ОПУ портал.
Тем временем, на Времевском выступе ВСУ ожидают прибытия эшелона одного из своих соединений, усиленного танками и прочей бронетехникой, которая будет пытаться массированным ударом прорвать фронт.
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