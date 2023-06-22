Песков назвал очередной ложью заявление Зеленского о подготовке провокации на Запорожской АЭС

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комментируя предупреждение главы киевского режима Владимира Зеленского о начале подготовки в России к провокации на Запорожской АЭС, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что речь идёт об "очередной лжи".

Напомним, Зеленский дал недавно интервью корреспондентам американского телеканала NBC News. Президент Украины сообщил им о том, что российская сторона стремится к подрыву Запорожской АЭС. Причиной он назвал отсутствие заинтересованности в безопасности на Украине.