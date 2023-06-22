Комментируя предупреждение главы киевского режима Владимира Зеленского о начале подготовки в России к провокации на Запорожской АЭС, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что речь идёт об "очередной лжи".
Напомним, Зеленский дал недавно интервью корреспондентам американского телеканала NBC News. Президент Украины сообщил им о том, что российская сторона стремится к подрыву Запорожской АЭС. Причиной он назвал отсутствие заинтересованности в безопасности на Украине.
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Закрытие Гронингенского газового месторождения привело к росту цен на сырьё в Европе.