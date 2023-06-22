Эксперт Центра сопровождения политических процессов Пётр Колчин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал предостережение МИД России США и НАТО от силового присутствия на Украине.
"США и их союзники по НАТО научены горьким опытом конфликтов XX века. Вьетнам, Сомали показали Западу, что присутствие "миротворческих" контингентов не приводит к стабилизации региона и оборачивается огромными жертвами. В случае Ирака и Афганистана эти катастрофы были ещё значительнее", — отметил специалист.
Он добавил, что другой стороной конфликта являлись относительно слабые государства. В случае прямого противостояния с Россией альянс НАТО не готов рисковать, сказал политолог.
"США продолжают поддерживать формат прокси-войны: члены НАТО передают вооружение киевскому режиму, готовы воевать с Россией до последнего украинца, но не использовать собственных граждан, свои человеческие ресурсы", — заключил собеседник издания.
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