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Политолог Колчин оценил вероятность введения войск США на Украину: "Научены горьким опытом"

Силовые структуры

Эксперт Центра сопровождения политических процессов Пётр Колчин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал предостережение МИД России США и НАТО от силового присутствия на Украине.

"США и их союзники по НАТО научены горьким опытом конфликтов XX века. Вьетнам, Сомали показали Западу, что присутствие "миротворческих" контингентов не приводит к стабилизации региона и оборачивается огромными жертвами. В случае Ирака и Афганистана эти катастрофы были ещё значительнее", — отметил специалист.

Он добавил, что другой стороной конфликта являлись относительно слабые государства. В случае прямого противостояния с Россией альянс НАТО не готов рисковать, сказал политолог.

"США продолжают поддерживать формат прокси-войны: члены НАТО передают вооружение киевскому режиму, готовы воевать с Россией до последнего украинца, но не использовать собственных граждан, свои человеческие ресурсы", — заключил собеседник издания.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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