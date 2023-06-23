Депутат Шеремет призвал сенаторов из США ознакомиться с военной доктриной России

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил с обращением к американским сенаторам. Российский парламентарий призвал их прекратить спекуляции на тему использования ядерных видов вооружения и ознакомиться с военной доктриной РФ, пишет РИА Новости.

Напомним, сенаторы Соединённых Штатов ранее внесли на рассмотрение верхней палаты конгресса резолюцию, которая предусматривает следующее: если Москва применит ядерное оружие в рамках проведения спецоперации, это будет расценено как атака на НАТО. Об этом проинформировал республиканец Линдси Грэм.