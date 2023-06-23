Турецкая компания организует производство беспилотников Bayraktar на Украине в 2025 году

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Турецкая компания Baykar в 2025 году намерена заняться производством боевых беспилотников Bayraktar Akinci и Bayraktar TB2 на территории Украины.

Корреспонденты Yeni Akit сообщают об этом со ссылкой на гендиректора компании Халука Байрактара. По его словам, строительные работы на мощностях местного дочернего предприятия Baykar — компании "Авиа венчурс" — продолжаются в соответствии с графиком.