Конгресс США обещает превратить ВСУ во "вторую по силе армию в Европе"

Киев при помощи Вашингтона и НАТО после конфликта с Россией будет иметь вторую по мощи армию в Европе.

Об этом на слушаниях в Конгрессе США заявил представитель комитета по иностранным делам Билл Китинг.

"Украина станет не одной из самых сильных, а второй по силе, наиболее хорошо оснащенной армией в Европе. Мы обратились к президенту с призывом предоставить Украине Atacms, которые, я надеюсь, вскоре будет представлены", — отметил американский чиновник "ПолитНавигатора".

Он предупредил страны ЕС, что они будут ещё больше увеличить свои расходы на членство в Альянсе, чтобы "сдержать российскую агрессию".

По мнению Китинга, "на Украине всё сейчас находится на решающей стадии". Правда, он тут же уточнил, что главной угрозой США является не РФ, а КНР.

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