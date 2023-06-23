Эксперт Никулин: провокация с цезием-137 нужна Киеву для втягивания НАТО в боевые действия

Киеву понадобился радиоактивный цезий-137, чтобы заставить НАТО вступить в полноценный вооружённый конфликт с Россией. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил экс-советник генсека ООН Игорь Никулин.

По его мнению, Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли устроить провокацию с применением опасного вещества в любом русскоязычном городе.

"Для них это единственный путь к спасению, чтобы НАТО напрямую вступило в конфликт с РФ. А для этого нужно показать с помощью жутких фейков, что восточные варвары ужасные, просто ужасные. Навязчивая идея Киева — создать картинку, указывающую на то, что РФ якобы применила ядерную бомбу на территории Украины. Тем более американцы уже внесли в Сенат резолюцию, согласно которой использование российского ядерного оружия на Украине будет считаться объявлением войны НАТО", — сказал эксперт.

Кроме того, Никулин назвал опасные последствия, к которым способна привести провокация с цезием-137. Как пояснил экс-советник генсека ООН, это вещество вызывает лучевую болезнь, поскольку является одним из основных поражающих элементов при ядерной реакции.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала пять человек, пытавшихся вывезти из России радиоактивный цезий-137 при поддержке гражданина Украины. По информации ведомства, вещество планировалось применить в зоне СВО для дискредитации Москвы в глазах мирового сообщества.