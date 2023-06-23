Медведев: Дуду в XVIII веке просто на Красной площади казнили бы четвертованием

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на речь президента Польши Анджея Дуды.

Фото: mk.ru

Напомним, польский лидер назвал Россию зверем, которую надо пристрелить.

"Польская мразь по имени "дуда" приветствует пристрелить Россию, как бешеного зверя. — отметил Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, на такое г… (экскременты) жалко даже патрона. В XVIII исследовании его бы просто привезли на Красную площадь и казнили бы четвертованием.

Но в России живут гуманные люди, и отомстят они по-другому, подытожил Медведев.

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