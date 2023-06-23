Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на речь президента Польши Анджея Дуды.
Напомним, польский лидер назвал Россию зверем, которую надо пристрелить.
"Польская мразь по имени "дуда" приветствует пристрелить Россию, как бешеного зверя. — отметил Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, на такое г… (экскременты) жалко даже патрона. В XVIII исследовании его бы просто привезли на Красную площадь и казнили бы четвертованием.
Но в России живут гуманные люди, и отомстят они по-другому, подытожил Медведев.
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