Небензя: контрнаступление Украины самоубийственно

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Постоянный представитель России при Организации Объединённых наций Василий Небензя заявил, что контрнаступление вооруженных сил Украины самоубийственно.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что страны Запада не дадут киевскому режиму вести переговоры с Москвой до тех пор, пока не закончатся украинцы.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в украинском контрнаступлении наблюдается некоторое затишье. Это вызвано тем, что боевики понесли большие потери как в живой силе, так и в бронированной технике. Контрнаступление началось 4 июня, с тех пор ВСУ не добились никаких результатов.