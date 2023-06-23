Постоянный представитель России при Организации Объединённых наций Василий Небензя заявил, что контрнаступление вооруженных сил Украины самоубийственно.
Кроме того, дипломат подчеркнул, что страны Запада не дадут киевскому режиму вести переговоры с Москвой до тех пор, пока не закончатся украинцы.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в украинском контрнаступлении наблюдается некоторое затишье. Это вызвано тем, что боевики понесли большие потери как в живой силе, так и в бронированной технике. Контрнаступление началось 4 июня, с тех пор ВСУ не добились никаких результатов.
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