Стратегические Ту-95МС и истребители МиГ-31К с "Кинжалами" вышли в зону пуска ракет

В Сети сообщается о взлёте с аэродрома "Оленья" шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

Они направлялись в сторону Каспийского моря и уже находятся в зонах пуска ракет. По сообщениям украинских пабликов, к Ту-95мс присоединились несколько Ту-22м3.

Еще позднее пришла информация о взлёте истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Также над Днепропетровской областью замечены беспилотники РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.