Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
CBS News: ВСУ были вынуждены признать навыки российских военных на поле боя
США будут уговаривать страны БРИКС выступить против России
Продюсер Герасимов сообщил о том, что артисты не простят певицу РФ Аллу Пугачёву
Водитель иномарки сбил медведя в Республике Удмуртия
Назван способ легко рассчитать свой идеальный вес
Хайруллин: ВСУ не умеют наступать и не имеют настоящих военачальников
Кива: каждый военком Украины в среднем утилизировал 20 тысяч здоровых украинцев
Сальдо: Чонгарский мост был повреждён сильнее, чем предполагалось ранее
В египетском отеле турист из Польши напал на гражданина России, предварительно оскорбив его

Стратегические Ту-95МС и истребители МиГ-31К с "Кинжалами" вышли в зону пуска ракет

Силовые структуры

В Сети сообщается о взлёте с аэродрома "Оленья" шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

Они направлялись в сторону Каспийского моря и уже находятся в зонах пуска ракет. По сообщениям украинских пабликов, к Ту-95мс присоединились несколько Ту-22м3.

Еще позднее пришла информация о взлёте истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Также над Днепропетровской областью замечены беспилотники РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Кара небесная Ту-22М3 самый быстрый стратегический бомбардировщик на планете
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Муж онкобольной Заворотнюк лишился дохода

Чернышёв не появится в новом ледовом шоу Татьяны Навки.

Муж онкобольной Анастасии Заворотнюк лишился дохода от шоу Татьяны Навки
Гастроэнтеролог Сумарокова: вино и коньяк могут быть полезными для здоровья человека
Врач назвала полезные для здоровья алкогольные напитки
Пугачёва похвасталась увеличенными в Израиле губами
Дефекты могли стать причиной крушения батискафа "Титан" — исследователь Инзарцев
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Враг на технике НАТО начал наступление у Орехова: ВС РФ отбивают атаку
Они просто уснут: стало известно, на что похожа смерть в затонувшем батискафе
Раскрыт главный страх капитана пропавшего батискафа "Титан"
Раскрыт главный страх капитана пропавшего батискафа "Титан"
Последние материалы
США будут уговаривать страны БРИКС выступить против России
Продюсер Герасимов сообщил о том, что артисты не простят певицу РФ Аллу Пугачёву
Водитель иномарки сбил медведя в Республике Удмуртия
Назван способ легко рассчитать свой идеальный вес
Хайруллин: ВСУ не умеют наступать и не имеют настоящих военачальников
Кива: каждый военком Украины в среднем утилизировал 20 тысяч здоровых украинцев
Сальдо: Чонгарский мост был повреждён сильнее, чем предполагалось ранее
В египетском отеле турист из Польши напал на гражданина России, предварительно оскорбив его
The Telegraph: Россия выстроила мощнейшую в мире линию обороны по "трёхлинейной системе"
Эксперты назвали лучшее время для завтрака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников