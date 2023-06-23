В Сети сообщается о взлёте с аэродрома "Оленья" шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
Они направлялись в сторону Каспийского моря и уже находятся в зонах пуска ракет. По сообщениям украинских пабликов, к Ту-95мс присоединились несколько Ту-22м3.
Еще позднее пришла информация о взлёте истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
По всей Украине объявлена воздушная тревога. Также над Днепропетровской областью замечены беспилотники РФ.
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