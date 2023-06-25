По состоянию на восемь часов утра в воскресенье, 25 июня, в российских субъектах сохраняются ранее введённые ограничения движения на автотрассе М-4 "Дон" федерального назначения, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале "Автодора".
Движение транспорта ограничено в настоящее время в Тульской области и Подмосковье. Информации о сроках отмены решения пока нет.
Напомним, М-4 "Дон" перекрыли накануне в ряде регионов в связи со сложной ситуацией в России. В местах массового скопления автомобилей дежурят бригады медиков скорой помощи. Сотрудники Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ следят за обстановкой в круглосуточном режиме.
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