«Автодор»: ограничения на автотрассе М-4 сохраняются

По состоянию на восемь часов утра в воскресенье, 25 июня, в российских субъектах сохраняются ранее введённые ограничения движения на автотрассе М-4 "Дон" федерального назначения, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале "Автодора".

Движение транспорта ограничено в настоящее время в Тульской области и Подмосковье. Информации о сроках отмены решения пока нет.

Напомним, М-4 "Дон" перекрыли накануне в ряде регионов в связи со сложной ситуацией в России. В местах массового скопления автомобилей дежурят бригады медиков скорой помощи. Сотрудники Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ следят за обстановкой в круглосуточном режиме.