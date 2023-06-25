Пушилин рассказал об успехах армии РФ на красно-лиманском направлении

Врио руководителя ДНР Денис Пушилин сообщил сегодня о том, что военные российской армии продолжают успешно вести боевые действия на красно-лиманском направлении в зоне спецоперации. Пушилин назвал ситуацию "очень сложной", но полностью контролируемой.

"Ребята там продолжают движение вперёд", — подчеркнул врио главы республики.

По словам Пушилина, бойцам ВС РФ также удалось улучшить позиции под Авдеевкой. При этом на артемовском и горловском направлениях обстановка почти не изменилась, резюмировал он.