Врио руководителя ДНР Денис Пушилин сообщил сегодня о том, что военные российской армии продолжают успешно вести боевые действия на красно-лиманском направлении в зоне спецоперации. Пушилин назвал ситуацию "очень сложной", но полностью контролируемой.
"Ребята там продолжают движение вперёд", — подчеркнул врио главы республики.
По словам Пушилина, бойцам ВС РФ также удалось улучшить позиции под Авдеевкой. При этом на артемовском и горловском направлениях обстановка почти не изменилась, резюмировал он.
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