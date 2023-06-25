Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: бойцы вернулись из Ростова в зону проведения СВО на Украине

Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов проинформировал о возвращении бойцов из Ростова-на-Дону в зону СВО на Украине.

По словам руководителя спецподразделения, накануне во исполнение приказа верховного главнокомандующего "Ахмат" прибыл в ростовский хутор Большой Лог, сообщают корреспонденты ЧГТРК "Грозный".

"Хвала Всевышнему, что эта ситуация разрешилась мирным образом", — резюмировал Алаудинов.

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