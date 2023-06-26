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ВСУ обстреляли город Токмак Запорожской области

Силовые структуры

Город Токмак, расположенный на территории Запорожской области, ночью был взят под прицел ВСУ: украинская армия совершила ряд артиллерийских обстрелов по населённому пункту, повредив подачу электроэнергии и сотовую связь. Об этом сообщили в оперативных службах региона.

"Нацисты террористического киевского режима около 2:20 мск совершили циничный обстрел спящего мирного города [Токмака]. Зафиксировано попадание в [объект] РЭС, из-за чего в городе отмечаются перебои с электроснабжением и связью".

На данный момент идут восстановительные работы. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили более 90 артиллерийских нарядов по левому берегу Днепра Херсонской области, где устраняют последствия наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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