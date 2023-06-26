В Москве и Московской области отменили режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
Решение было принято в связи с отсутствием угроз жизни и здоровью, имуществу и прочим охраняемым законом интересам граждан. Правовой режим КТО отменён с 09:00 по местному времени.
Соответствующее решение принял руководитель контртеррористической операции, начальник управления ФСБ России по региону.
Напомним, указанный режим был введён в субботу, 24 июня, на территории Москвы, Московской и Воронежской областей в связи с военным мятежом, инициированным руководством ЧВК "Вагнер".
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