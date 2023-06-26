Армия России с каждым разом улучшает занимаемые позиции на Краснолиманском направлении - об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"На краснолиманском, северном направлении есть успехи у подразделений Вооруженных сил РФ, что-то уже радует, ребята там продолжают движение вперед".
Также отмечается появление перспектив на авдеевском направлении. Как заявляет Пушилин, противник понесет сильный урон, а российская сторона значительно продвинется по линии фронта.
Ранее сообщалось об уничтожении до 130 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении силами ВС РФ. Об этом проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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