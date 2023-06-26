Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС РФ на Краснолиманском направлении

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия России с каждым разом улучшает занимаемые позиции на Краснолиманском направлении - об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"На краснолиманском, северном направлении есть успехи у подразделений Вооруженных сил РФ, что-то уже радует, ребята там продолжают движение вперед".

Также отмечается появление перспектив на авдеевском направлении. Как заявляет Пушилин, противник понесет сильный урон, а российская сторона значительно продвинется по линии фронта.

Ранее сообщалось об уничтожении до 130 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении силами ВС РФ. Об этом проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.