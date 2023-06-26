В Омске задержали мужчину, обвиняемого в диверсии на железной дороге

Жителя Омска заключили под стражу в связи с обвинением в совершении диверсии на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда города.

По версии следствия, обвиняемый был членом террористической группировки. По заданию неизвестного он поджёг оборудование, обеспечивающее безопасность движения железнодорожного транспорта.

В следственном изоляторе злоумышленник пробудет до 3 августа, в дальнейшем ему могут продлить меру пресечения.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан Казахстана, которые обвиняются в поджоге релейных шкафов в Москве.