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Политолог рассказал о действиях Украины после провала контрнаступления

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Силовые структуры

Политолог и дипломат Ростислав Ищенко рассказал о том, что предпримут украинские боевики после провала контрнаступления. Об этом сообщает "Военное дело".

Эксперт отметил, что в ближайшее время принципиальных изменений не будет, однако уже ясно, что контрнаступление провалилось.

Ищенко отметил, что стоит ожидать провокаций, цель которых будет втягивание в полномасштабную войну Польши. Также возможны провокационные действия в Приднестровье, на белорусской и российской границах, у себя в тылу.

Не исключена вероятность сворачивания наступательных действий и переход в глухую оборону.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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