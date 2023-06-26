Политолог рассказал о действиях Украины после провала контрнаступления

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог и дипломат Ростислав Ищенко рассказал о том, что предпримут украинские боевики после провала контрнаступления. Об этом сообщает "Военное дело".

Эксперт отметил, что в ближайшее время принципиальных изменений не будет, однако уже ясно, что контрнаступление провалилось.

Ищенко отметил, что стоит ожидать провокаций, цель которых будет втягивание в полномасштабную войну Польши. Также возможны провокационные действия в Приднестровье, на белорусской и российской границах, у себя в тылу.

Не исключена вероятность сворачивания наступательных действий и переход в глухую оборону.