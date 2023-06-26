Политолог и дипломат Ростислав Ищенко рассказал о том, что предпримут украинские боевики после провала контрнаступления. Об этом сообщает "Военное дело".
Эксперт отметил, что в ближайшее время принципиальных изменений не будет, однако уже ясно, что контрнаступление провалилось.
Ищенко отметил, что стоит ожидать провокаций, цель которых будет втягивание в полномасштабную войну Польши. Также возможны провокационные действия в Приднестровье, на белорусской и российской границах, у себя в тылу.
Не исключена вероятность сворачивания наступательных действий и переход в глухую оборону.
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