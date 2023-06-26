В Оренбурге осудили бывшего полицейского, сбывавшего наркотики

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Оренбурге осудили бывшего сотрудника правоохранительных органов, признанного виновным в сбыте наркотических веществ. Об этом сообщает 56orb. ru.

Оперуполномоченный отдела по противодействию наркоугрозе вступил в сговор с организаторами незаконного сбыта наркотиков.

Он взял из тайника оптовую партию синтетического наркотика и разложил её по городу в виде "закладок". Часть запрещённых веществ находилась в его арендованной квартире.

Злоумышленник был задержан своими коллегами. Вину он полностью признал. Рассмотрев материалы дела, суд приговорил наркоторговца к девяти годам лишения свободы, а также штрафу в 150 тыс. рублей.