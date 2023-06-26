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В Оренбурге осудили бывшего полицейского, сбывавшего наркотики

0:47
Силовые структуры

В Оренбурге осудили бывшего сотрудника правоохранительных органов, признанного виновным в сбыте наркотических веществ. Об этом сообщает 56orb. ru.

Оперуполномоченный отдела по противодействию наркоугрозе вступил в сговор с организаторами незаконного сбыта наркотиков.

Он взял из тайника оптовую партию синтетического наркотика и разложил её по городу в виде "закладок". Часть запрещённых веществ находилась в его арендованной квартире.

Злоумышленник был задержан своими коллегами. Вину он полностью признал. Рассмотрев материалы дела, суд приговорил наркоторговца к девяти годам лишения свободы, а также штрафу в 150 тыс. рублей.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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