Глава разведки Украины Буданов призывает Зеленского отдать приказ о наступлении ВСУ на Белгород

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов призвал Зеленского отдать приказ о захвате одного из самых крупных городов России, например, Белгорода.

По данным украинских информагентств, Буданов полагает, что наступление боевиков ВСУ на территорию РФ вполне может быть успешным.

"Для ВСУ открывается возможность пронизывающего удара до Москвы, — отметил глава ГУР. — При этом запасным вариантом захват Белгорода".