ЕС при большом количестве внутренних ограничений намерен стать военным блоком, заявили журналисты Politico. Как отметили в СМИ, в объединении действует запрет на использование денег Брюсселя в силовых целях, однако существуют внебюджетные организации, которые материально помогают Украине, в том числе Европейский фонд мира.
"Организация используется не только для поставок боеприпасов и ракет, но и для всей военной техники, которую предоставляет ЕС, включая танки", — отметили в издании.
Также журналисты напомнили, что эти средства позволяют обучать украинских солдат. Западные чиновники, поддерживая увеличение объёма фонда, "корчатся, пытаясь выделить деньги", добавили в СМИ.
"Путин вряд ли испугается, глядя на это", — заявил европейский дипломат, источник издания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны