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На Западе высмеяли увеличение объёма Европейского фонда мира для поддержки ВСУ: "Путин вряд ли испугается"

Силовые структуры

ЕС при большом количестве внутренних ограничений намерен стать военным блоком, заявили журналисты Politico. Как отметили в СМИ, в объединении действует запрет на использование денег Брюсселя в силовых целях, однако существуют внебюджетные организации, которые материально помогают Украине, в том числе Европейский фонд мира.

На Западе высмеяли увеличение объёма Европейского фонда мира для поддержки ВСУ: "Путин вряд ли испугается"
Фото: warfiles.ru

"Организация используется не только для поставок боеприпасов и ракет, но и для всей военной техники, которую предоставляет ЕС, включая танки", — отметили в издании.

Также журналисты напомнили, что эти средства позволяют обучать украинских солдат. Западные чиновники, поддерживая увеличение объёма фонда, "корчатся, пытаясь выделить деньги", добавили в СМИ.

"Путин вряд ли испугается, глядя на это", — заявил европейский дипломат, источник издания.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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