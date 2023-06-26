На Западе высмеяли увеличение объёма Европейского фонда мира для поддержки ВСУ: "Путин вряд ли испугается"

ЕС при большом количестве внутренних ограничений намерен стать военным блоком, заявили журналисты Politico. Как отметили в СМИ, в объединении действует запрет на использование денег Брюсселя в силовых целях, однако существуют внебюджетные организации, которые материально помогают Украине, в том числе Европейский фонд мира.

Фото: warfiles.ru

"Организация используется не только для поставок боеприпасов и ракет, но и для всей военной техники, которую предоставляет ЕС, включая танки", — отметили в издании.

Также журналисты напомнили, что эти средства позволяют обучать украинских солдат. Западные чиновники, поддерживая увеличение объёма фонда, "корчатся, пытаясь выделить деньги", добавили в СМИ.

"Путин вряд ли испугается, глядя на это", — заявил европейский дипломат, источник издания.