Руководитель МИД России Сергей Лавров сообщил, что в стране выясняют, причастны ли разведслужбы Запада или Украины к "вооружённому мятежу", который произошёл 24 июня.
Как отметил министр, он работает во внешнеполитическом ведомстве. Оно не отвечает за сбор доказательств о правонарушениях. Однако существуют в РФ структуры, которые занимаются этим и устанавливают обстоятельства произошедшего, заявил Лавров.
"Уверяю вас, они (российские спецслужбы. — Прим. ред.) уже разбираются", — подчеркнул глава МИД, передаёт RT.
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