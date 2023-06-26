Лавров ответил на вопрос об участии разведок Запада и Украины в "вооружённом мятеже"

Руководитель МИД России Сергей Лавров сообщил, что в стране выясняют, причастны ли разведслужбы Запада или Украины к "вооружённому мятежу", который произошёл 24 июня.

Как отметил министр, он работает во внешнеполитическом ведомстве. Оно не отвечает за сбор доказательств о правонарушениях. Однако существуют в РФ структуры, которые занимаются этим и устанавливают обстоятельства произошедшего, заявил Лавров.

"Уверяю вас, они (российские спецслужбы. — Прим. ред.) уже разбираются", — подчеркнул глава МИД, передаёт RT.