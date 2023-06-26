Бойцы ВС РФ получили гуманитарную помощь от экс-президента Украины Порошенко

Военные Вооруженных сил России выразили благодарность экс-президенту Украины Петру Порошенко за предоставленную гуманитарную помощь, включающую два внедорожника, два дрона, сувенирные авторучки и кепки.

Они сообщили, что ребята, направляющиеся в 47-ю бригаду ВСУ, ошибочно свернули не туда и "доставили" гуманитарную помощь прямо к бойцам ВС РФ.

В видео боец также отметил, что ручки с логотипом "Команда Порошенко" будут использоваться для передачи координат ВСУ артиллеристам ВС РФ. Военные выразили желание, чтобы Порошенко был назначен президентом после окончания специальной военной операции, когда государство Украина будет в рамках палаточного лагеря под Львовом.

"Когда закончится специальная военная операция и государство Украины будет в рамках палаточного лагеря где-то под Львовом, мы будем ходатайствовать перед Верховным главнокомандующим, чтобы там назначили вас президентом, и мы все будем счастливы", — подытожили бойцы.