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Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия победит на Украине, поскольку у неё нет другого выхода

1:08
Силовые структуры

Западные страны не смогут добиться поражения России в украинском конфликте, поскольку речь идёт о борьбе за её выживание. Такое мнение выразил экс-разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия победит на Украине, поскольку у неё нет другого выхода
Фото: mil.ru

По его словам, проигрыш РФ будет означать исчезновение государства. Он убеждён: российское руководство не допустит реализации такого сценария.

"Россияне понимают, что этот конфликт напрямую связан с вопросом их выживания", — подчеркнул Риттер в эфире U.S. Tour of Duty.

Как пояснил бывший разведчик, главное преимущество РФ — готовность платить любую цену ради сохранения нации. Он добавил, что западные лидеры совсем иначе смотрят на конфликтную ситуацию, ведь США и их союзники не собираются жертвовать чем-либо крупным в попытках сломить Россию. 

Ранее Риттер заявил о плохой подготовке украинских солдат к контрнаступлению. Экс-разведчик обратил внимание на то, что они не смогли добраться даже до первой линии обороны ВС России.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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