Марочко сообщил об использовании ВСУ химических боеприпасов при атаке ВС РФ под Соледаром

Армия Украины нанесла удар по направлению города Соледар в ДНР, где расположились российские солдаты. Как отмечает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ВСУ использовали запрещённые химические боеприпасы.

"Вооружённые формирования Украины нанесли удар химическими боеприпасами по нашим позициям в районе населённого пункта Соледар".

Уточняется, что в результате взрыва появляется дым, который вызывает жжение кожного покрова, а люди, вбирая в себя химическое вещество, моментально теряют сознание.

В свою очередь, на Ореховом направлении Запорожской области, по словам главы движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, не наблюдается использование со стороны ВСУ химоружия.