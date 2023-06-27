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Марочко сообщил об использовании ВСУ химических боеприпасов при атаке ВС РФ под Соледаром

Силовые структуры

Армия Украины нанесла удар по направлению города Соледар в ДНР, где расположились российские солдаты. Как отмечает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ВСУ использовали запрещённые химические боеприпасы.

"Вооружённые формирования Украины нанесли удар химическими боеприпасами по нашим позициям в районе населённого пункта Соледар".

Уточняется, что в результате взрыва появляется дым, который вызывает жжение кожного покрова, а люди, вбирая в себя химическое вещество, моментально теряют сознание.

В свою очередь, на Ореховом направлении Запорожской области, по словам главы движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, не наблюдается использование со стороны ВСУ химоружия.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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