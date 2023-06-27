Российским военным удалось уничтожить личный состав и технику украинской армии неподалёку от Кременной, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ВС России нанесли удары по противнику в районе Верхнекаменского. Он пояснил, что украинская колонна двигалась к Белогоровке. Как подчеркнул офицер, Киев намеревался перебросить свежие резервы на позиции ВСУ в этой зоне боевых действий.
"Уничтожена колонна противника с личным составом и техникой", — подтвердил Марочко в беседе с ТАСС.
Он добавил, что теперь украинские военные, которые должны были передать свои позиции в районе Белогоровки другим солдатам, вынуждены остаться там на неустановленный срок. Соответствующий приказ боевики ВСУ получили от своих командиров, заключил офицер.
Ранее военспец Василий Дандыкин сообщил о формировании свежих российских сил, которые будут освобождать Краматорск, Славянск и другие населённые пункты Донбасса после активной обороны.
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