Марочко: военные РФ уничтожили колонну с техникой и солдатами ВСУ под Кременной

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российским военным удалось уничтожить личный состав и технику украинской армии неподалёку от Кременной, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, ВС России нанесли удары по противнику в районе Верхнекаменского. Он пояснил, что украинская колонна двигалась к Белогоровке. Как подчеркнул офицер, Киев намеревался перебросить свежие резервы на позиции ВСУ в этой зоне боевых действий.

"Уничтожена колонна противника с личным составом и техникой", — подтвердил Марочко в беседе с ТАСС.

Он добавил, что теперь украинские военные, которые должны были передать свои позиции в районе Белогоровки другим солдатам, вынуждены остаться там на неустановленный срок. Соответствующий приказ боевики ВСУ получили от своих командиров, заключил офицер.

Ранее военспец Василий Дандыкин сообщил о формировании свежих российских сил, которые будут освобождать Краматорск, Славянск и другие населённые пункты Донбасса после активной обороны.