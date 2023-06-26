Дандыкин: Россия формирует свежие силы, которые пойдут в бой после активной обороны

1:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия не будет постоянно находиться в активной обороне, ей необходимы свежие силы для освобождения Донбасса. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя в интервью Pravda.Ru заявление Минобороны РФ о формировании резервных полков для группировки войск "Запад".

По его словам, у российских военных ещё много работы в зоне спецоперации. Он напомнил, что им предстоит освободить Краматорск, Славянск и другие населённые пункты. Как пояснил военспец, это невозможно сделать, находясь в обороне.

"Резервы должны быть у каждой армии. Так было во время Великой Отечественной войны на Курской дуге, когда мы в активной обороне находились и угнетали силы противника, а в тылу у нас был резервный степной фронт. Потом в наступление пошли свежие силы. Сейчас тоже формируются подобные ресурсы. Речь идёт не только о людях, но и о военной технике. Это та сила, которая будет задействована, когда наши военачальники скажут "пора", — отметил Дандыкин.

Он также подчеркнул: армия России добивается определённых тактических успехов в направлении Кременной и Красного Лимана. Спецоперация идёт по плану, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления группировки войск "Запад". Генерал-полковник Евгений Никифоров проинформировал его о создании резервных полков и проведении боевого слаживания.