Бойцы ВС РФ разобрали и изучили трофейный американский броневик Oshkosh

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В боях за посёлок Новодонецкое российским бойцам удалось захватить с десяток единиц натовской техники, брошенной солдатами ВСУ.

Среди прочих трофеев ВС РФ достался американский бронированный вездеход Oshkosh. Военнослужащие смогли изучить броневик, который наехал на мину, но не получил значительных повреждений.

"Заменить аккумулятор, поставить новое колесо, и машину вполне можно использовать по прямому назначению", — цитирует военных журналист издания "Звезда".

Всего на поле боя остались десятки единиц западной военной техники, но украинцы всеми силами пытаются сорвать её эвакуацию в тыл ВС РФ, так как не хотят, чтобы новейшие машины НАТО попали в руки российских специалистов.

Ранее американский аналитик предупредил Киев, что у Украины осталось несколько недель на возврат территорий, иначе регионы будут потеряны на долгое время.