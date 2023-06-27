Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Херсонской области ВСУ ночью выпустили 35 снарядов по населенным пунктам
Потрал "Тонкости туризма" назвал российские курорты, которые похожи на греческие острова
РИА Новости: Польша обвинила Россию в росте инфляции
Минфин против повышения минимального возраста продажи алкоголя в России
Уролог из Гамбурга рассказал, как по эрекции и половому органу понять, что мужчине грозит сердечный приступ
РФ испробовала неизвестный тяжёлый разведывательно-ударный малозаметный БПЛА
В Магаданской области зафиксировали 12 природных пожаров
Россия и КНР намерены создать равноправную систему безопасности
Марочко: российские войска прорвали первую линию обороны ВСУ на Купянском направлении

Бойцы ВС РФ разобрали и изучили трофейный американский броневик Oshkosh

0:58
Силовые структуры

В боях за посёлок Новодонецкое российским бойцам удалось захватить с десяток единиц натовской техники, брошенной солдатами ВСУ.

Среди прочих трофеев ВС РФ достался американский бронированный вездеход Oshkosh. Военнослужащие смогли изучить броневик, который наехал на мину, но не получил значительных повреждений.

"Заменить аккумулятор, поставить новое колесо, и машину вполне можно использовать по прямому назначению", — цитирует военных журналист издания "Звезда".

Всего на поле боя остались десятки единиц западной военной техники, но украинцы всеми силами пытаются сорвать её эвакуацию в тыл ВС РФ, так как не хотят, чтобы новейшие машины НАТО попали в руки российских специалистов.

Ранее американский аналитик предупредил Киев, что у Украины осталось несколько недель на возврат территорий, иначе регионы будут потеряны на долгое время.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Россиянка рассказала о серьёзной проблеме отдыха в Турции

Жительница Тюмени рассказала о неприятном опыте отдыха на заграничном курорте и сообщила о серьёзных проблемах в системе "всё включено".

Россиянка пожаловалась на серьёзные проблемы в системе "всё включено" в Турции
Мятеж прояснил, кто истинные союзники России
Польза от "марша справедливости": Путин посмотрел, кто его союзники
Изуродованный труп пенсионерки нашли в лесу в Нижегородской области
"Дорога в ад": ВСУ ушли в глухую оборону под Артёмовском
Кто нужен российской армии: чёрный список талантов Андрей Николаев Мятеж прояснил, кто истинные союзники России Любовь Степушова Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев
Путин рассказал о судьбе военнослужащих, участвующих в мятеже
В ФРГ раскрыли сроки начала официальных переговоров по Украине
Собчак предположила, что обращение Путина было обрезано
Собчак предположила, что обращение Путина было обрезано
Последние материалы
В Херсонской области ВСУ ночью выпустили 35 снарядов по населенным пунктам
Потрал "Тонкости туризма" назвал российские курорты, которые похожи на греческие острова
РИА Новости: Польша обвинила Россию в росте инфляции
Минфин против повышения минимального возраста продажи алкоголя в России
Уролог из Гамбурга рассказал, как по эрекции и половому органу понять, что мужчине грозит сердечный приступ
РФ испробовала неизвестный тяжёлый разведывательно-ударный малозаметный БПЛА
В Магаданской области зафиксировали 12 природных пожаров
Россия и КНР намерены создать равноправную систему безопасности
Марочко: российские войска прорвали первую линию обороны ВСУ на Купянском направлении
Как правильно пересаживать растения в саду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников