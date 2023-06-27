Сербское правительство вынуждено мириться с произволом косовоалбанского руководства Приштины, пытающегося столкнуть Сербию с военным альянсом, пока Россия проводит СВО на территории Украины. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на лидера сербских радикалов Воислава Шешеля.
В Метохии и северной части Косово сербы уже в течение месяца проводят мирные протестные акции у зданий муниципалитетов Лепосавич и Звечан. Причинами стали попытка Приштины назначить на должности албанских мэров, самоуправство спецназа косовоалбанских силовиков и жёсткие задержания соотечественников.
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