Лидер сербских радикалов Шешель: Белград не применит силу в Косово, пока Россия не освободит Украину

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сербское правительство вынуждено мириться с произволом косовоалбанского руководства Приштины, пытающегося столкнуть Сербию с военным альянсом, пока Россия проводит СВО на территории Украины. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на лидера сербских радикалов Воислава Шешеля.

В Метохии и северной части Косово сербы уже в течение месяца проводят мирные протестные акции у зданий муниципалитетов Лепосавич и Звечан. Причинами стали попытка Приштины назначить на должности албанских мэров, самоуправство спецназа косовоалбанских силовиков и жёсткие задержания соотечественников.