Главу МИД Австралии Пенни Вонг разочаровала критика помощи Киеву со стороны оппозиции

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель австралийского МИД Пенни Вонг выступила с заявлением о том, что её чрезвычайно разочаровала критика со стороны оппозиционеров пакета помощи Киеву в сумме 74 миллионов долларов.

Напомним, власть Австралии накануне объявила о намерении направить киевскому режиму очередную военную помощь, в том числе и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, пишет РИА Новости.

Глава МИД акцентировала внимание на том, что оппозиционеры назвали помощь "абсолютно не впечатляющей", несмотря на то, что эту меру предварительно проработали с Минобороны Австралии и украинской властью.