Руководитель австралийского МИД Пенни Вонг выступила с заявлением о том, что её чрезвычайно разочаровала критика со стороны оппозиционеров пакета помощи Киеву в сумме 74 миллионов долларов.
Напомним, власть Австралии накануне объявила о намерении направить киевскому режиму очередную военную помощь, в том числе и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, пишет РИА Новости.
Глава МИД акцентировала внимание на том, что оппозиционеры назвали помощь "абсолютно не впечатляющей", несмотря на то, что эту меру предварительно проработали с Минобороны Австралии и украинской властью.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жительница Тюмени рассказала о неприятном опыте отдыха на заграничном курорте и сообщила о серьёзных проблемах в системе "всё включено".