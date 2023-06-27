Житель Кабардино-Балкарии, планировавший вступить в ряды вооружённых сил Украины, поблагодарил сотрудников ФСБ за своё задержание. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Злоумышленник признался, что планировал принять участие в военном конфликте на стороне киевского режима. Он отметил, что к этому решению его склонила вражеская пропаганда.
"Большое спасибо нашим спецслужбам за то, что они сохранили мне жизнь, чтобы я вернулся к родным живым и здоровым", — отметил мужчина.
Однако задержанному, по всей видимости, не сообщили, что к семье и друзьям он вернётся теперь нескоро.
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