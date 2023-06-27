Житель Нальчика, планировавший вступить в ряды ВСУ, поблагодарил ФСБ за задержание

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Житель Кабардино-Балкарии, планировавший вступить в ряды вооружённых сил Украины, поблагодарил сотрудников ФСБ за своё задержание. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Злоумышленник признался, что планировал принять участие в военном конфликте на стороне киевского режима. Он отметил, что к этому решению его склонила вражеская пропаганда.

"Большое спасибо нашим спецслужбам за то, что они сохранили мне жизнь, чтобы я вернулся к родным живым и здоровым", — отметил мужчина.

Однако задержанному, по всей видимости, не сообщили, что к семье и друзьям он вернётся теперь нескоро.