Военный аналитик Джерелиевский объяснил, как ВСУ рассчитывают выйти к Азовскому морю

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный аналитик Борис Джерелиевский рассказал, каким образом ВСУ надеются выйти к Азовскому морю.

По мнению эксперта, с этой целью украинские военные намереваются захватить село Работино в Токмакском районе Запорожской области, контроль над которым продвинуться ещё южнее, к Азовскому морю.

Джерелиевский считает, что село Работино имеет для ВСУ существенное стратегическое значение. Однако даже если Киев возьмёт этот населённый пункт под контроль, это ему ничего не даст, и украинским войскам не удастся прости дальше.

"Даже если им удастся взять Работино или продвинуться чуть дальше, развить этот успех они не смогут. Для этого не хватит сил и ресурсов. Прорыв будет купирован, и контрнаступление к тем результатам, на которые они рассчитывают, не приведет", — отметил Джерелиевский в беседе с URA.RU.

Эксперт пояснил, что наступать ВСУ в этом случае придётся по открытому пространству, и местами его форсировать. Также украинским военным сейчас поставили определённые ограничения в применении западной бронетехники, что тоже играет против них, добавил аналитик.