Военный аналитик Борис Джерелиевский рассказал, каким образом ВСУ надеются выйти к Азовскому морю.
По мнению эксперта, с этой целью украинские военные намереваются захватить село Работино в Токмакском районе Запорожской области, контроль над которым продвинуться ещё южнее, к Азовскому морю.
Джерелиевский считает, что село Работино имеет для ВСУ существенное стратегическое значение. Однако даже если Киев возьмёт этот населённый пункт под контроль, это ему ничего не даст, и украинским войскам не удастся прости дальше.
"Даже если им удастся взять Работино или продвинуться чуть дальше, развить этот успех они не смогут. Для этого не хватит сил и ресурсов. Прорыв будет купирован, и контрнаступление к тем результатам, на которые они рассчитывают, не приведет", — отметил Джерелиевский в беседе с URA.RU.
Эксперт пояснил, что наступать ВСУ в этом случае придётся по открытому пространству, и местами его форсировать. Также украинским военным сейчас поставили определённые ограничения в применении западной бронетехники, что тоже играет против них, добавил аналитик.
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