Путин: успех "вооружённого мятежа" привёл бы к утрате достижений СВО

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент России Владимир Путин заявил, что если попытка "вооружённого мятежа" увенчалось успехом, то достижения специальной военной операции оказались бы утрачены. Об этом он сообщил на встрече с военнослужащими Министерства обороны.

Президент подчеркнул, что коллективный Запад воспользовался бы этими событиями. Более того, он даже сейчас пытается использовать эту ситуацию.

"Неизвестно, что стало бы со страной в конечном итоге, но все те достижения, которые были достигнуты за время боевых действий, многие во всяком случае из них, были бы утрачены", — заявил Путин.

Глава государства добавил, что во время попытки "мятежа", люди, которых в него втянули обманом, увидели, что народ России и вооруженные силы их не поддерживают.