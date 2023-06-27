Президент России Владимир Путин заявил, что если попытка "вооружённого мятежа" увенчалось успехом, то достижения специальной военной операции оказались бы утрачены. Об этом он сообщил на встрече с военнослужащими Министерства обороны.
Президент подчеркнул, что коллективный Запад воспользовался бы этими событиями. Более того, он даже сейчас пытается использовать эту ситуацию.
"Неизвестно, что стало бы со страной в конечном итоге, но все те достижения, которые были достигнуты за время боевых действий, многие во всяком случае из них, были бы утрачены", — заявил Путин.
Глава государства добавил, что во время попытки "мятежа", люди, которых в него втянули обманом, увидели, что народ России и вооруженные силы их не поддерживают.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жительница Тюмени рассказала о неприятном опыте отдыха на заграничном курорте и сообщила о серьёзных проблемах в системе "всё включено".