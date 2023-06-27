Александр Лукашенко объяснил, как ему доверили переговоры с мятежниками.
Президент Белоруссии рассказал, что утром 24 июня ему сообщили о желании Влдаимира Путина с ним переговорить.
"Когда в 10:00 он выступил, в 10:10 позвонил и подробнейшим образом проинформировал меня о ситуации", — рассказал белорусский лидер на встрече с журналистами.
Лукашенко, по его словам, посоветовал Путину не торопиться, так как понял, что "принято жёстокое решение — мочить".
Глава Белоруссии попросил у лидера РФ контакты главы мятежников. Поначалу, по версии Лукашенко, Путин отказался, так как посчитал это "бесполезным". Затем была налажена связь с руководителем мятежа.
Президент Белоруссии не одобрил настрой некоторых спикеров, которые требуют "не прекращать уголовные дела, ловить, мочить, сажать".
Ранее Лукашенко объяснил, почему не боится прибывших в Белоруссию усмирённых мятежников.
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