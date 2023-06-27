Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Министерство обороны и Комитет госбезопасности страны определят алгоритмы применения ядерного оружия.
Глава государства подчеркнул, что применение тактического ядерного оружия допускается лишь в случае прямой агрессии по отношению к стране. При этом контроль остаётся у России.
"Основа алгоритма должна быть в том, что мы его должны применить в трудную минуту, если на нас нападут", — подчеркнул Лукашенко.
Президент уточнил, что нападение на Белоруссию является фактически нападением на всё Союзное государство.
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