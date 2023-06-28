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Глава Минобороны Украины Резников: основные события контрнаступления ВСУ ещё впереди

Силовые структуры

Из заявления руководителя украинского Минобороны Алексея Резникова следует, что "главные события" контрнаступления боевиков ВСУ ещё впереди. Однако, глава оборонного ведомства не уточнил, что конкретно имеется в виду.

Глава Минобороны Украины Резников: основные события контрнаступления ВСУ ещё впереди
Фото: СмК

"Когда это произойдёт, вы все это увидите, — подчеркнул Резников в интервью корреспондентам Financial Times. — Все увидят всё".

Министр акцентировал внимание на том, что появление укронацистов в ряде населённых пунктов на линии соприкосновения огня — это не "главное событие" контрнаступления киевского режима. Под достигнутыми на данный момент результатами следует понимать только "предварительный просмотр" более масштабных атак, резюмировал Резников.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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