Из заявления руководителя украинского Минобороны Алексея Резникова следует, что "главные события" контрнаступления боевиков ВСУ ещё впереди. Однако, глава оборонного ведомства не уточнил, что конкретно имеется в виду.
"Когда это произойдёт, вы все это увидите, — подчеркнул Резников в интервью корреспондентам Financial Times. — Все увидят всё".
Министр акцентировал внимание на том, что появление укронацистов в ряде населённых пунктов на линии соприкосновения огня — это не "главное событие" контрнаступления киевского режима. Под достигнутыми на данный момент результатами следует понимать только "предварительный просмотр" более масштабных атак, резюмировал Резников.
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