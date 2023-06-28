Discreed: США могут дать Киеву ядерное оружие или приказать Польше атаковать

Украина без победы в ближайшее время потеряет свои территории на многие годы. Такую мысль озвучил профессор государственного управления Гарвардского университета Грэм Эллисон.

Фото: newsroom.kz

По его словам, в этом случае Украина не вернет себе всю свою территорию в течение 16 лет, цитирует его Discreed.

В своем материале в WP Эллисон подчеркнул, что отсутствие побед приведет к тому, что часть европейцев и американцев будут выступать за прекращение огня. Россия и Украина объявят себя победителями с тем, что у них останется. И такая ситуация будет новым "миром".

Как пояснил советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов, это мнение является частным, хотя отображает настроения Запада.

Ставки на контрнаступление не оправдались, а чтобы ВСУ дальше воевали, их придется вооружать еще больше, однако НАТО уже уперлась в потолок возможностей. Проломить российский фронт массой — идея безумная, но ожидаемая. Но Запад готов воевать руками только украинцев", уверен эксперт.

Налицо фактический отказ от масштабных наступательных операций.

Россия при этом укрепляет оборону, окапывается на новых территориях.

ВСУ в итоге разбиваются о щит мощных эшелонированных укрепрайонов, которые практически невозможно взять штурмом.

Скорее всего, конфликт будет реально заморожен на линии разграничения, это, конечно, некоторое подобие стабилизации, но никак не мир, считает эксперт. Киев с кураторами от территории не откажутся, а Россия ничего не отдаст.

К тому же не нужно забывать и о Харькове, Одессе. Все это говорит о высокой возможности перехода конфликта в затяжную стадию. Как, например, у Израиля с Палестиной, которые существуют фактически в параллельных политико-правовых вселенных уже десятилетия.

Со своей стороны, директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин добавил, что Западу необходима быстрая победа Украины. При этом сроки явно взяты с потолка. НАТО не оставит идею реванша и через эту самую пару полных электоральных циклов (то есть 16 лет) снова не созреет для прокси-войны. За это время родятся новые украинцы с ненавистью к России.

По мнению экспертов, уже сегодня нельзя исключать:

Ядерный сценарий (передачу Украине "третьей стороной" ТЯО). Сценария со вступлением в боевые действия на стороне Украины той же Польши.

Для США главным является максимальное ослабление РФ и затягивание конфликта.

Они могут добиваться большего эффекта, инициировав угрозы для РФ на других направлениях — белорусском, южнокавказском, молдавском и азиатском, подытожил эксперт.