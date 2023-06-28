Украина без победы в ближайшее время потеряет свои территории на многие годы. Такую мысль озвучил профессор государственного управления Гарвардского университета Грэм Эллисон.
По его словам, в этом случае Украина не вернет себе всю свою территорию в течение 16 лет, цитирует его Discreed.
В своем материале в WP Эллисон подчеркнул, что отсутствие побед приведет к тому, что часть европейцев и американцев будут выступать за прекращение огня. Россия и Украина объявят себя победителями с тем, что у них останется. И такая ситуация будет новым "миром".
Как пояснил советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов, это мнение является частным, хотя отображает настроения Запада.
Ставки на контрнаступление не оправдались, а чтобы ВСУ дальше воевали, их придется вооружать еще больше, однако НАТО уже уперлась в потолок возможностей. Проломить российский фронт массой — идея безумная, но ожидаемая. Но Запад готов воевать руками только украинцев", уверен эксперт.
Скорее всего, конфликт будет реально заморожен на линии разграничения, это, конечно, некоторое подобие стабилизации, но никак не мир, считает эксперт. Киев с кураторами от территории не откажутся, а Россия ничего не отдаст.
К тому же не нужно забывать и о Харькове, Одессе. Все это говорит о высокой возможности перехода конфликта в затяжную стадию. Как, например, у Израиля с Палестиной, которые существуют фактически в параллельных политико-правовых вселенных уже десятилетия.
Со своей стороны, директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин добавил, что Западу необходима быстрая победа Украины. При этом сроки явно взяты с потолка. НАТО не оставит идею реванша и через эту самую пару полных электоральных циклов (то есть 16 лет) снова не созреет для прокси-войны. За это время родятся новые украинцы с ненавистью к России.
По мнению экспертов, уже сегодня нельзя исключать:
Для США главным является максимальное ослабление РФ и затягивание конфликта.
Они могут добиваться большего эффекта, инициировав угрозы для РФ на других направлениях — белорусском, южнокавказском, молдавском и азиатском, подытожил эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве и Санкт-Петербурге замечены опасные животные.