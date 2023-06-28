Зам Суровикина генерал Юдин опроверг слухи о своём аресте

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заместитель командующего Объединённой группировкой войск Сергея Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин опроверг информацию о том, что он находится в СИЗО Лефортово в Москве вместе с командующим. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом URA.RU.

По словам Юдина, он находится дома, в отпуске. Он также добавил, что информации о местонахождении генерал-полковника Суровикина у него нет.

Отметим, информацию о том, что Суровикин якобы в СИЗО ещё с 25 июня, распространял военкор Владимир Романов в своём Telegram-канале.

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что о предстоящем "вооружённом мятеже" Суровикин знать не мог, а подобные высказывания называл спекуляцией.

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