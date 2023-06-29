Западные эксперты шокированы ходом контрнаступления укронацистов, следует из заявления полковника запаса Андрея Кошкина. По мнению военного эксперта, колоссальные потери в рядах ВСУ привели к заметному моральному упадку военных.
Кошкин акцентировал внимание на том, что такого неуспеха на Западе не ожидали. Все были настроены там только на победу, подчеркнул полковник.
Коллективный Запад был убеждён в том, что продвижение украинских военнослужащих окажется успешным, однако, это не случилось, подытожил Кошкин.
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