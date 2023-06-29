Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Учёные из США объяснили загадочные быстрые радиовсплески слиянием нейтронных звезд
Актриса Юлия Пересильд вышла в свет со своим новым возлюбленным Михаилом Тройником
Front Behav Neurosci: бодрость после употребления кофе отчасти связана с эффектом плацебо
Глава МИД Дании Расмуссен: Европейский союз не должен смягчать критерии ради вступления Украины
Марочко: боевики ВСУ перестреляли друг друга на Краснолиманском направлении
Salon24: беженцы обвиняют поляков в том, что они не хотят разговаривать на украинском
СКР возбудил уголовные дела в отношении 160 наёмников из 33 стран, воюющих на стороне ВСУ
Польского депутата Гжегожа Брауна искупали в овациях после его слов о "бандеризации" страны
"Им воздастся": Владимир Киселев о музыкантах, которые наживаются на концертах в поддержку СВО

Полковник запаса Кошкин: Запад шокирован провалом контрнаступления боевиков ВСУ

0:37
Силовые структуры

Западные эксперты шокированы ходом контрнаступления укронацистов, следует из заявления полковника запаса Андрея Кошкина. По мнению военного эксперта, колоссальные потери в рядах ВСУ привели к заметному моральному упадку военных.

Кошкин акцентировал внимание на том, что такого неуспеха на Западе не ожидали. Все были настроены там только на победу, подчеркнул полковник.

Коллективный Запад был убеждён в том, что продвижение украинских военнослужащих окажется успешным, однако, это не случилось, подытожил Кошкин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Несжигаемый жир уже через месяц: врачи назвали продукты, от которых растёт живот

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о продуктах, которые способствуют набору веса.

Врачи назвали три продукта, от которых быстро растёт жир на животе
Отложенная смерть: значение удара по офицерам ВСУ и наёмникам в Краматорске
Смерть неотвратима: в ВСУ паника после удара по краматорскому кафе
Сивков предсказал повторение мятежа через несколько месяцев
Рассекречено Discreed: США отдадут Киеву ядерное оружие или приказ Польше атаковать
Бесценные православные святыни вывозятся на Запад Сергей Лебедев Геноцид белорусов в ВОВ сравним с еврейским Анжела Якубовская Кофе с молоком защищает организм от инфекций Анастасия Жукова
Зам Суровикина рассказал, где находится генерал-полковник
Дальнейшие шаги США после провала наступления ВСУ - переговоры
Байден заявил, что Путин "проигрывает войну в Ираке"
Байден заявил, что Путин "проигрывает войну в Ираке"
Последние материалы
Основатель группы "Земляне" Владимир Киселёв считает Максима Галкина* врагом России
Бойцы ВС РФ уничтожают остатки десанта ВСУ, проникшего под Антоновский мост в Херсонской области
WP: солдаты ВСУ признали ухудшение обстановки возле Кременной
Кардиолог Кореневич из РФ перечислила продукты, опасные для сердца
США радикально обновляют ядерные арсеналы: готовы ударить первыми
В Forbes заявили о потере Украиной трети танков Leopard и пятой части БМП Bradley
Как почва благотворно влияет на мозг человека
Российский певец Киркоров расплакался из-за подаренного портрета в императорской короне
"Тонкости туризма": россиянку возмутило особое отношение к немцам в отелях Египта
В США заявили, что Украине безопаснее оставаться "под знамёнами" России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников