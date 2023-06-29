Полковник запаса Кошкин: Запад шокирован провалом контрнаступления боевиков ВСУ

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западные эксперты шокированы ходом контрнаступления укронацистов, следует из заявления полковника запаса Андрея Кошкина. По мнению военного эксперта, колоссальные потери в рядах ВСУ привели к заметному моральному упадку военных.

Кошкин акцентировал внимание на том, что такого неуспеха на Западе не ожидали. Все были настроены там только на победу, подчеркнул полковник.

Коллективный Запад был убеждён в том, что продвижение украинских военнослужащих окажется успешным, однако, это не случилось, подытожил Кошкин.