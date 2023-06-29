РВ: российские разведчики уничтожили спецгруппу иностранных наёмников у Орехова

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разведчики армии России захватили опорный пункт украинских боевиков и уничтожили спецгруппу иностранных наёмников у Орехова на Запорожском фронте. Об этом пишут в четверг военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Сообщается, что разведчики-спецназовцы ВС РФ сначала заметили движение группы противника, которая пыталась разминировать поле.

В ходе дальнейшего наблюдения под Работино был обнаружен опорник диверсантов, который российские военные атаковали и захватили. После изучения документов ликвидированных боевиков из 47-й бригады ВСУ выяснилось, что вместе с ними действовали наёмники.

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