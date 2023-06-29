Разведчики армии России захватили опорный пункт украинских боевиков и уничтожили спецгруппу иностранных наёмников у Орехова на Запорожском фронте. Об этом пишут в четверг военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Сообщается, что разведчики-спецназовцы ВС РФ сначала заметили движение группы противника, которая пыталась разминировать поле.
В ходе дальнейшего наблюдения под Работино был обнаружен опорник диверсантов, который российские военные атаковали и захватили. После изучения документов ликвидированных боевиков из 47-й бригады ВСУ выяснилось, что вместе с ними действовали наёмники.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о продуктах, которые способствуют набору веса.