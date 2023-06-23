На видео попала гибель целого подразделения украинской армии, которое пыталось сбежать с поля боя на БМП. Кадры появились в российских Telegram-каналах, посвящённых военной тематике.
На опубликованной записи с дрона видно, как боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) в количестве не менее десяти человек спешно выскакивают из своих окопов и садятся в стоящую рядом боевую машину пехоты. Однако попытка эвакуироваться для отделения завершается неудачей: БМП проезжает всего несколько десятков метров и подрывается на мине. Очевидно, все находящиеся внутри солдаты погибли, полагают эксперты.
Ранее появилось видео, как боевики ВСУ в шоке сбежали из горящего танка после прямого попадания по нему из ПТУР.
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