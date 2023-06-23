Дрон заснял гибель целого подразделения ВСУ, которое пыталось сбежать с поля боя на БМП

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На видео попала гибель целого подразделения украинской армии, которое пыталось сбежать с поля боя на БМП. Кадры появились в российских Telegram-каналах, посвящённых военной тематике.

Беспилотник заснял гибель целого подразделения ВСУ

На опубликованной записи с дрона видно, как боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) в количестве не менее десяти человек спешно выскакивают из своих окопов и садятся в стоящую рядом боевую машину пехоты. Однако попытка эвакуироваться для отделения завершается неудачей: БМП проезжает всего несколько десятков метров и подрывается на мине. Очевидно, все находящиеся внутри солдаты погибли, полагают эксперты.

Ранее появилось видео, как боевики ВСУ в шоке сбежали из горящего танка после прямого попадания по нему из ПТУР.