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Дрон заснял гибель целого подразделения ВСУ, которое пыталось сбежать с поля боя на БМП

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Силовые структуры

На видео попала гибель целого подразделения украинской армии, которое пыталось сбежать с поля боя на БМП. Кадры появились в российских Telegram-каналах, посвящённых военной тематике.

Беспилотник заснял гибель целого подразделения ВСУ

На опубликованной записи с дрона видно, как боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) в количестве не менее десяти человек спешно выскакивают из своих окопов и садятся в стоящую рядом боевую машину пехоты. Однако попытка эвакуироваться для отделения завершается неудачей: БМП проезжает всего несколько десятков метров и подрывается на мине. Очевидно, все находящиеся внутри солдаты погибли, полагают эксперты.

Ранее появилось видео, как боевики ВСУ в шоке сбежали из горящего танка после прямого попадания по нему из ПТУР.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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