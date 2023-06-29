Военкор Сладков: следующий этап "контрнаступа" войск ВСУ начнётся накануне саммита блока НАТО

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Первый этап контрнаступления украинских войск аналитики, военкоры и политики сочли безуспешным. Много техники ВСУ уничтожено, но силы у противника ещё остались. Несмотря на то, что на данный момент новостей с линии боевого соприкосновения нет, противостояние идёт "тяжёлое и вязкое". Такое мнение высказал военкор Александр Сладков.

Фото: Telegram-канал Александра Сладкова

"Противник подтягивает очередные штурмовые части, боевую технику. Нам предстоит выдержать ещё один этап "контрнаступа", прямо в канун саммита НАТО, который, по сути, ничего не решит", — считает военный корреспондент.

Перед российской армией стоит три задачи в ходе контрнаступления ВСУ, которые она достойно выполняет: держать линию фронта, уничтожать личный состав и технику ВСУ, готовить силы для грядущего наступления, заключил Сладков.