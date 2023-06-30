Киевский режим готовит Польшу и Украину к теракту на Запорожской АЭС

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев готовит мир и общественное мнение к террористическому акту на ЗАЭС.

Фото: ВКонтакте

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

В Польше вслед за Украиной уже выдаются "памятки по поведению" в случае радиационного заражения от взрыва Запорожской АЭС.

"Перед лицом войны полезно знать, что делать в случае угрозы", — сказано в "инструкциях".

Помимо этого, пропагандисты киевской власти снимают и распространяют видеоролики о том, как вести себя в зоне аварии.

При этом жителей Киева убеждают, что украинская столица останется за пределами зоны поражения при теракте на ЗАЭС. По телевидению выступило уже и министерство здравоохранения.