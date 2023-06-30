Киев готовит мир и общественное мнение к террористическому акту на ЗАЭС.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
В Польше вслед за Украиной уже выдаются "памятки по поведению" в случае радиационного заражения от взрыва Запорожской АЭС.
"Перед лицом войны полезно знать, что делать в случае угрозы", — сказано в "инструкциях".
Помимо этого, пропагандисты киевской власти снимают и распространяют видеоролики о том, как вести себя в зоне аварии.
При этом жителей Киева убеждают, что украинская столица останется за пределами зоны поражения при теракте на ЗАЭС. По телевидению выступило уже и министерство здравоохранения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская путешественница, отдохнувшая в Египте, поделилась своими впечатлениями от отпуска в блоге на платформе "Дзен".