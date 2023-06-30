В ходе боёв в Запорожской области был уничтожен ещё один немецкий танк Leopard, стоящий на вооружении ВСУ, рассказал военкор Андрей Руденко.
Украинская боевая машина не смогла преодолеть минные заграждения ВС РФ, потеряла гусеницу, после чего была уничтожена противотанковой управляемой ракетой, пояснил репортёр.
"Leopard на Запорожье. Всё по классике — подрыв на мине, затем ПТУР", — оставил Руденко комментарий под опубликованной фотографией.
Ранее киевские власти заявили, что президент Украины может отказаться ехать на саммит НАТО в Вильнюс, если там ему не будет вручено приглашение вступить в военный блок.
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