Военкор Руденко показал ещё один уничтоженный танк Leopard в Запорожье

В ходе боёв в Запорожской области был уничтожен ещё один немецкий танк Leopard, стоящий на вооружении ВСУ, рассказал военкор Андрей Руденко.

Фото: https://t.me/RtrDonetsk/18671

Украинская боевая машина не смогла преодолеть минные заграждения ВС РФ, потеряла гусеницу, после чего была уничтожена противотанковой управляемой ракетой, пояснил репортёр.

"Leopard на Запорожье. Всё по классике — подрыв на мине, затем ПТУР", — оставил Руденко комментарий под опубликованной фотографией.

Ранее киевские власти заявили, что президент Украины может отказаться ехать на саммит НАТО в Вильнюс, если там ему не будет вручено приглашение вступить в военный блок.