Экс-президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что Вашингтон должен попытаться привести к миру Россию и Украину. По информации агентства "Рейтер", бывший глава Белого дома не исключает территориальные уступки Киева Москве.
Напомним, ранее Трамп пообещал, что прекратит вооружённый конфликт за сутки, если одержит победу на выборах президента в 2024 году. Потенциальные мирные переговоры должны предполагать наличие в повестке "любых спорных вопросов", полагает политик. Трамп акцентировал внимание на том, что в "несуразной войне" гибнет очень много людей.
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