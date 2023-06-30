Трамп не исключает необходимость территориальных уступок Киева Москве

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что Вашингтон должен попытаться привести к миру Россию и Украину. По информации агентства "Рейтер", бывший глава Белого дома не исключает территориальные уступки Киева Москве.

Фото: РИА Новости

Напомним, ранее Трамп пообещал, что прекратит вооружённый конфликт за сутки, если одержит победу на выборах президента в 2024 году. Потенциальные мирные переговоры должны предполагать наличие в повестке "любых спорных вопросов", полагает политик. Трамп акцентировал внимание на том, что в "несуразной войне" гибнет очень много людей.