Российский разведывательный беспилотник на Артёмовском направлении заснял украинских военнослужащих, которые в одних трусах разбегались из дома в Богдановке при атаке ВКС РФ.
Судя по опубликованному видео, эта отчаянная попытка спасла украинским солдатам жизнь, так как через считанные секунды здание было уничтожено попаданием ракеты или бомбы.
Ролик в своём Telegram-канале разместил корреспондент из США Рассел "Техас" Бентли, который в качестве добровольца вступил в ополчение ДНР. Он пояснил, что видео получил от своих боевых товарищей.
Ранее представитель американского конгресса заявила, что "актёр Зеленский руководит нацистской армией" и обвинила его в установлении авторитарного режима на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская путешественница, отдохнувшая в Египте, поделилась своими впечатлениями от отпуска в блоге на платформе "Дзен".