Дрон заснял разбегающихся под обстрелом боевиков ВСУ в трусах

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский разведывательный беспилотник на Артёмовском направлении заснял украинских военнослужащих, которые в одних трусах разбегались из дома в Богдановке при атаке ВКС РФ.

Судя по опубликованному видео, эта отчаянная попытка спасла украинским солдатам жизнь, так как через считанные секунды здание было уничтожено попаданием ракеты или бомбы.

Ролик в своём Telegram-канале разместил корреспондент из США Рассел "Техас" Бентли, который в качестве добровольца вступил в ополчение ДНР. Он пояснил, что видео получил от своих боевых товарищей.

Ранее представитель американского конгресса заявила, что "актёр Зеленский руководит нацистской армией" и обвинила его в установлении авторитарного режима на Украине.